В память о спортсмене Владимире Ладыженском, погибшем в сауне, проведут соревнования в Новосибирске

Так соревнования проходили в 2016 году. Фото: министерство физической культуры и спорта НСО

В Новосибирске, 7 августа, пройдут соревнования пожарных на Открытый кубок памяти Владимира Ладыженского. В состязаниях примут участие сборные команды отрядов Федеральной противопожарной службы МЧС России по Новосибирской области и члены сборной Новосибирской области по пожарно-спасательному спорту.

— В программу состязаний включены следующие этапы: подъем по штурмовой лестнице, преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Кроме того, в этот день состоится торжественная церемония награждения отличившихся пожарных и спасателей.

В этом году соревнования проводятся уже юбилейный, 10 раз. Старт состязаниям будет дан в 11:00 на учебно-тренировочном полигоне Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, Владимир Ладыженский — мастер спорта Советского союза — скончался в 2010 году в возрасте 62-лет во время соревнований по спортивной сауне. Он не выдержал последнего тура состязаний, просидев в температуре 110 градусов шесть минут. После чего Владимиру Ладыженскому и его сопернику финну Тимо Кауконену стало плохо. Обоих спортсменов доставили в одну из больниц города Хейнола, где через некоторое время сибиряка не стало.

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