«Надпись на непонятном языке»: сибиряки обнаружили загадочный памятник на кладбище под Новосибирском

Новосибирцы нашли на кладбище под Татарском памятник с загадочной надписью на непонятном языке. Фото: Ирина Матвеева

Новосибирцы нашли на кладбище под Татарском памятник с загадочной надписью на непонятном языке. Разобрать, что выбито на камне, сибиряки так и не смогли, и попросили помощи в соцсетях.

— На кладбище под Татарском жена наткнулась вот на такой памятник. Вероятно, очень старый. У нас возник вопрос: на каком языке написан текст на плите? Может, кто-то даже сможет перевести? — написал на своей странице в Фейсбуке сибиряк Александр Матвеев.

Крест на памятнике был сбит. Фото: Ирина Матвеева

На просьбу мужчины откликнулись сибиряки. В комментариях под снимком люди выдвинули свои предположения насчет памятника с «шифровкой», а некоторые даже предложили отправить плиту в новосибирский музей смерти:

— Может быть это готический немецкий? Не могу прочитать имя.

— Кажется, здесь написано «Август Освальд».

— Это тянет на экспонат для музея смерти, — пишут люди.

В комментариях откликнулся также известный новосибирский историк Константин Голодяев. Он написал, что на плите выбито имя «Август», а также отметил, что сам по себе памятник довольно не дешевый.

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