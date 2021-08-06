«Весь подъезд был в дыму»: в Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке

Вечером, 6 августа, в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в многоэтажке. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Вечером, 6 августа, в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в многоэтажке. На месте работали спецслужбы.

— В половину десятого вечера пожарные выехали по сообщению от очевидца о дыме из квартиры на 8 этаже 16-ти этажного дома по улице Лежена. Через шесть минут первый пожарный расчет прибыл на место вызова. В ходе разведки подъезда на 8 этаже на лестничной клетке обнаружено незначительное задымление, эвакуация жильцов не требовалась. Также пожарные встретили хозяина квартиры, не пострадал, — сообщили в областном МЧС.

Подъезд затянуло дымом. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В самой квартире на кухне горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось за 9 минут. Причину произошедшего установят позже дознаватели МЧС. По словам хозяина квартиры — была неисправна электроплитка.

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