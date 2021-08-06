Мусор на новосибирских свалках собираются утилизировать с помощью специальных червей

В Новосибирске мусор на полигонах собираются утилизировать с помощью специальных червей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске мусор на полигонах собираются утилизировать с помощью специальных червей. Об этом сообщили в областном правительстве.
— Некоторые коммерческие компании также осуществляют экспериментальную эксплуатацию вермитехнологии по утилизации пищевых отходов с помощью компостных червей, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Вопросы развития системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, власти обсудили на выездном совещании общественного совета при министерстве ЖКХ и энергетики. Напомним, на территории Новосибирской области действует 6 объектов обработки ТКО и 13 объектов утилизации ТКО.
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