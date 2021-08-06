На борту вынужденно севшего в Новосибирске самолета была серебряная призерка Олимпийских игр в Токио

На борту вынужденно севшего в Новосибирске самолета «Москва-Кемерово» была серебряная призерка Олимпийских игр. Фото: Кадр из видео\ nastyailyankova

На борту вынужденно севшего в Новосибирске самолета «Москва-Кемерово» была серебряная призерка Олимпийских игр — гимнастка Анастасия Ильянкова. Спортсменку собиралась встречать в аэропорту родного города в 7:05 утра, однако в итоге самолет приземлился в Кемерово только около одиннадцати часов дня.

— Безумно счастлива, что на родной земле меня так тепло встретили. Я конечно устала от длинной дороги домой, но эта усталость для меня приятная, — написала Анастасия в своем инстаграме.

Напомним, вынужденную посадку в Новосибирске борт совершил из-за погодных условий. Столицу Кузбасса утром, 6 августа, окутал туман.

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