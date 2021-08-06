Новосибирская спортсменка Ульяна Баташова стала девятой в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио

Ульяна Баташова оказалась на девятой позиции по итогам соревнований. Фото: ulyana_batashova

Новосибирская спортсменка Ульяна Баташова оказалась на девятой позиции по итогам соревнований на Олимпиаде в Токио. Сибирячка начинала с первой дистанции, преодолела все состязания — плавание, фехтование, конкур, лазер-ран — и набрала в сумме 1341 очко.

Порядок на заключительную дисциплину лазер-ран определялась по результатам предыдущих состязаний. В итоге, золотую награду завоевала представительница Великобритании Кейт Френч, набравшей 1385 баллов, а серебро досталось литовке Лауре Асадаускайте с результатом 1370. Тройку победителей замкнула спортсменка из Венгрии Шарольта Ковач, набравшая 1363 очка.

Еще одна россиянка Гульназ Губайдуллина занимает только 31 строчку в соревнованиях. Она начала совершать ошибки еще в фехтовании, а в конкуре была дисквалифицирована после четырех закидок. Ее суммарный результат — 1053 очка.

Напомним, Ульяна Баташова занималась плаванием, а уже в 18 лет решила заняться пятиборьем. В 2017 году сибирячка вошла в состав взрослой сборной России и начала выезжать на свои первые этапы Кубка мира. В 2018 году она выиграла чемпионат России по пятиборью и стала пятой на финале Кубка мира, а затем — на чемпионате мира. Сезон 2019 года начала с победы на Кубке мира. Ровно прошла все остальные Кубки мира и заняла первое место в мировом рейтинге. 2020 год начался с серебра на этапе Кубка мира.

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