«Лает и кидается»: в Новосибирске бойцовская собака напугала детей на площадке

Бойцовская собака гоняется за детьми на детской площадке. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске бойцовская собака гоняется за детьми на детской площадке около дома на улице Заречная, 21. Ребятам пришлось запереться на футбольном поле, огороженном сеткой, чтобы спастись от животного. Все происходящее засняли на видео очевидцы.

— Эта собака гоняет детей по всей площадке. Сейчас они за сеткой заперлись, но она их не выпускает, кидается и лает, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

По словам местных жителей, хозяина этой собаки часто выпускает ее на самовыгул без поводка и намордника. Животное уже не в первый раз ведет себя агрессивно, в том числе и по отношению к людям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.