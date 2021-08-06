Это кто такой смелый? Бесстрашный бурундук рассмешил дачников

Бурундук смело позировал дачникам. Фото: Евгений КОЧКИН

Под Новосибирском возле СНТ «Сибирь» дачники увидели бурундука: грызун сам прибежал к домам.

— Как только его заметил, сразу же начал снимать на телефон, а бурундук спокойно позировал. Но близко все-таки подходить к себе не давал. Грызун явно был голоден и решил полакомиться ягодами с участков, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Бурундук прибежал полакомиться. Фото: Евгений КОЧКИН

К слову, для бурундуков лето - это сезон, когда они делают запасы:

— Бурундуки, как и белки на зиму залегают в норы. А к концу лета начинают активно запасаться кормом. Это могут быть семена злаков, деревьев, желуди и орехи там, где они имеются в природе или в парках. Во время запасания кормов бурундуки много бегают по земле, и поэтому чаще чем в другие сезоны, встречаются людям, — рассказывает орнитолог Алексей Яновский.

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