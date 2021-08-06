Новосибирская прокуратура признала небезопасными квесты «Форт Боярд» и «Киндер Квест»

В Новосибирске прокуратура признала небезопасными квесты для детей «Форт Боярд» и «Киндер Квест». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске прокуратура признала небезопасными квесты для детей «Форт Боярд» и «Киндер Квест». В ведомстве сообщили, что организаторы развлечений не установили для них необходимые возрастные ограничения для участников, а также не соблюдали требования пожарной безопасности в помещениях, где проходят квесты.

— Прокуратура внесла организаторам квестов представления, в отношении ответственных за соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности возбудила два административных дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «нарушение требований пожарной безопасности», — сообщили в областной прокуратуре.

Рассмотрение этих дел прокуратура взяла на контроль.

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