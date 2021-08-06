Новосибирская прокуратура признала небезопасными квесты «Форт Боярд» и «Киндер Квест»

В Новосибирске прокуратура признала небезопасными квесты для детей «Форт Боярд» и «Киндер Квест».
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске прокуратура признала небезопасными квесты для детей «Форт Боярд» и «Киндер Квест». В ведомстве сообщили, что организаторы развлечений не установили для них необходимые возрастные ограничения для участников, а также не соблюдали требования пожарной безопасности в помещениях, где проходят квесты.
— Прокуратура внесла организаторам квестов представления, в отношении ответственных за соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности возбудила два административных дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «нарушение требований пожарной безопасности», — сообщили в областной прокуратуре.
Рассмотрение этих дел прокуратура взяла на контроль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер