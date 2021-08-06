Под Новосибирском пенсионер ударил ножом своего пасынка, заступаясь за его мать

Полицейские выясняют причину конфликта между пенсионером и его пасынком. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Семейный конфликт, переросший в драку, произошел в селе Увальское Татарского района.

В гости к матери пришел 33-летний ранее судимый сын. Мужчина был пьян, вел себя очень несдержанно. Заступаясь за женщину, ее 65-летний сожитель попытался выпроводить незваного гостя. Пасынок ударил пожилого мужчину в лицо и повалил его на пол.

— Со слов пенсионера, он оценил свои физические возможности и понял, что в кулачном бою явно проигрывает. Поэтому он взял со стола кухонный нож, нанес один удар в живот пасынку. Раненый был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «проникающая колото-резаная рана передней брюшной стенки с повреждением желудка». Врачи провели срочную операцию, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас пасынок находится в реанимации в тяжелом состоянии, а следователи проводят проверку.

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