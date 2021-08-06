Цены на канцелярию вырастут больше чем в 2 раза.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Цены на канцтовары в Новосибирске вырастут к 1 сентября — неприятная новость для родителей, собирающих своих детей в школу. Об этом КП-Новосибирск узнала в книжном магазине «Академия школы».
— Цены на канцелярию повысятся на 70%. Уже небольшое повышение цены произошло, а к середине августа станет еще больше. Потому что выросли цены на перемещение товара, логистику. Так будет не только у нас, но и в других магазинах карандаши, ручки, линейки и прочие мелочи подорожают на 65-70%, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница магазина «Академия школы».
Напомним, ранее стало известно, что к осени в Новосибирске также подорожают одежда и обувь на 20%.
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