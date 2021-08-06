Экс-министр цифрового развития Новосибирска Анатолий Дюбанов возглавил Минэкономразвития РФ

Министр 11 лет проработал главой цифрового развития. Фото: Архив «КП»
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Экс-министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов покинул свой пост и направился на службу в Москву. Чиновник оставил свой пост 2 августа и готовится начать работу в федеральном Правительстве.
— Анатолий Дюбанов 11 лет руководил ведомством и за это время удалось достичь больших высот в работе телекоммуникаций и IT Новосибирской области. Благодаря слаженной работе в 2012 году удалось занять первое место среди регионов России. За время его деятельности в электронный вид удалось перевести не только услуги областных органов власти, но и всех муниципалитетов, — сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития Новосибирской области.
Сейчас исполняющим обязанности министра цифрового развития Новосибирской области назначен Павел Жучков.
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