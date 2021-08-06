В Новосибирске продлили перекрытие Автогенной улицы. Фото: Рамиль Галиев

В Новосибирске продлили перекрытие проезжей части на Автогенной улице. Известно, ограничения затрагивают участок от дома № 108 до дома 112. Действовать они будут до 25 августа 2021 года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— В период действия ограничений на указанном участке организована работа восьмой маршрутки. Транспорт следует направлением — от остановки «Карла Либкнехта» по улицам Никитина, Воинской, Дунайской и Автогенной. Далее маршрутное такси следует по утвержденной схеме — в обоих направлениях, — уточнили в мэрии.

Известно, перекрытие участка связано с ремонтом теплотрассы. В мэрии попросили водителей быть бдительными — обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты. Кроме того, автомобилистам нужно соблюдать ПДД.

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