Кешбэк за детские путевки: в Новосибирской области одобрили первые 200 заявлений на возмещение от родителей

Выплаты провели уже более чем по 80 заявкам. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 6 августа, стало известно, в Новосибирской области приняли положительные решения по 203 заявлениям на выплаты от родителей по программе детского туристического кешбэка. При этом уже более чем по 80 заявлением осуществили выплаты. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вопросы детского туристического кэшбека обсудили на заседании штаба по координации работы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Мероприятие прошло под руководством замгубернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. По его словам, реализация программы детского туристического кешбэка ведется в соответствии с поручением Президента РФ. Такое направление остается актуальной темой лета 2021 года. В регионе ведется активная работа по реализации двух федеральных проектов возврата гражданам части стоимости приобретенных путевок на летний отдых.

— Региональным министерством труда и социального развития сформирована работа по рассмотрению заявлений граждан на предоставление единовременных социальных выплат за детские путевки, приобретенные до 24 мая 2021 года. Кроме того, детскими лагерями самостоятельно или с помощью туроператоров реализуются путевки с возможностью получения 50% кэшбэка, но не более 20,0 тысяч рублей, — добавили в региональном правительстве.

Известно, заявления на возврат части стоимости путевок для детей принимаются до 20 октября 2021 года. При этом ребенок должен выехать из лагеря до 20 сентября 2021 года. Общая сумма средств на компенсации части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря в Новосибирской области может составить более 880 тысяч рублей.

По информации правительства, власти держат реализацию программы кешбэка на контроле. Так, в регионе действует специальный оперативный штаб, где рассматривают каждое обращение от родителей.

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