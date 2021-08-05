Минцифра Новосибирской области внедрила медицинского чат-бота

Медицинский чат-бот - замечательный помощник. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Важная новость для сибиряков: специальный чат-бот по вопросам медицинского консультирования запущен министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Цифровой помощник подключен в мессенджере Telegram.

Чат-бот позволяет в режиме 24/7 получить необходимую информацию буквально за 1-2 минуты, минуя ожидание ответа оператора на линии. Жители региона могут самостоятельно вызвать врача на дом, записаться к необходимому специалисту на прием или на вакцинацию, уточнить параметры существующей записи, отменить посещение в медицинское учреждение, а также воспользоваться консультационным сервисом, например, узнать, как прикрепиться к поликлинике, получить полис ОМС и еще много чего полезного.

Начать общение с ботом можно по ссылке (также ссылку можно найти на сайте https://antivirus.nso.ru/. Чтобы получить ответ он бота, нужно написать ему текстовое сообщение. Конфиденциальность все написанной вами информации гарантируется.