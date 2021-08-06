Годовалого мальчика, которого мать уронила из окна в Новосибирске, поместили в Дом ребенка. Фото: соцсети.

В пятницу, 6 августа, стало известно, что годовалого малыша, которого мать выронила из окна на улице Дачной в Новосибирске, поместили в Дом ребенка. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном СК.

Известно, накануне ребенка доставили в больницу. Врачи «скорой помощи» оценивали состояние мальчика как средней степени тяжести. Медики обследовали малыша — госпитализация ребенку не потребовалась. Из больницы мальчика увезли в Дом ребенка.

Напомним, инцидент случился накануне, 5 августа. Сибирячка, пытаясь скрыться от силовиков, закрылась в чужой квартире на первом этаже. Женщина полезла через окно с малышом на руках. Однако она не удержала сына и уронила его на землю. После случившегося горе-мать задержали. Известно, в полиции женщина продолжила дебоширить.

По факту случившегося проверку проводит СК РФ по Новосибирской области.

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