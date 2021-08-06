Мошенники подменили пенсионерке 30 тысяч рублей на билеты Банка приколов под Новосибирском

Полицейские ищут мошенниц, обманувших пенсионерку.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В городе Обь ушлые мошенницы втерлись в доверие к пожилой пенсионерке Тамаре Семеновне З. и разбогатели на 30 тысяч рублей. Бабушка отдала незваным гостьям все свои сбережения, а взамен ей подсунули билеты Банка приколов.
— Две женщины позвонили в квартиру к местной жительнице и представились работницами государственной организации. Сердобольные сибирячки рассказали старушке, что надвигается денежная реформа, и чтобы ее накопления не пропали надо переписать номера всех купюр, которые есть у нее в наличии. В процессе этой манипуляции настоящие деньги мошенницы подменили на обычные фантики, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Когда Тамара Семеновна обнаружила обман, то женщины уже скрылись в неизвестном направлении. Бабушка сообщила о произошедшем в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают преступниц. По факту случившегося проводится проверка.
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