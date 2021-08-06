Врачи рассказали о состоянии 16-летнего велосипедиста, сбитого иномаркой под Новосибирском

Подросток находится в реанимации. Фото: Архив «КП»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врачи сообщили о состоянии сбитого водителем иномарки 16-летнего велосипедиста. Юноша сейчас находится в отделении реанимации ЦКБ Академгородка.
— Состояние подростка оценивается как тяжелое, — рассказали КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.
Напомним, инцидент произошел вечером 5 августа в рабочем поселке Кольцово. 39-летняя женщина-водитель двигалась в сторону Барышево и наехала на парня-велосипедиста. На фото с места аварии видно, что проезжая часть была залита кровью пострадавшего подростка.
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