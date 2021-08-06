В новосибирском салоне красоты рассказали, почему их сотрудница напала на 10-летнего мальчика. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В салоне красоты на улице Дуси Ковальчук 22 прокомментировали инцидент с 10-летним ребенком. Ранее сообщалось, что сотрудница студии напала на школьника — схватила его и потащила в помещение. Из-за этого мальчик упал и получил серьезную травму.

— В конце июля эти мальчики зашли к нам в студию и предложили раздавать листовки. Мы им отказали, потому что в таких услугах не нуждались. Вероятно, после этого ребята затаили какую-то обиду на нас — они принялись терроризировать наш салон. Они стали кричать и материться под окнами, очень громко. Это возмущало наших клиентов, а также мешало работе сотрудников. После чего в ход пошли камни, которые они кидали в двери и окна салона. Также они порвали нам одну из вывесок, а еще плевались. Мы сначала терпели их выходки, а потом вызвали наряд охраны. Но даже при охране эти дети не успокоились — они подначивали взрослых мужчин, грубили… А вот 2 августа случился этот инцидент, когда якобы наша сотрудница напала на ребенка… Меня в тот день в салоне не было. Знаю только, что она поймала одного мальчика и попросила больше не терроризировать наш салон. А на счет того, каким образом ребенок получил травмы, мне неизвестно. Еще скажу, что информация про бутылки шампанского, которые выносили из салона, по словам матери ребенка, — это ложь… А тетя мальчика, которая прибежала в салон, вела себя очень агрессивно — она кричала, угрожала сотрудникам салона… В целом, поведение детей на протяжении всего времени было максимально неадекватным. Они вели себя как хотели, понимая, что никакой управы на них нет. Они, кстати, камни кидали не только в наш салон, но и в прохожих. К примеру, рядом с нами есть гараж, принадлежащий пенсионеру. Вот в него, в этого дедушку, эти мальчики тоже кидали камни. Полная невоспитанность, просто ужас, — рассказали КП-Новосибирск в салоне красоты.

Ранее сообщалось, что после инцидента школьник получил травмы — раны на теле, а еще компрессионный перелом позвоночника. Сейчас ребенок в больнице.

По факту случившегося проверку проводит региональный СК. В ведомстве устанавливают все обстоятельства конфликта. Ребенку же назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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