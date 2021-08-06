В Новосибирске вынужденно приземлился самолет, летевший в Кемерово

Туман изменил направление рейса. Фото: Архив «КП»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 6 августа, в новосибирском аэропорту Толмачево вынужденно приземлился самолет из Москвы, летевший в Кемерово. Причиной изменения маршрута стал туман, окутавший столицу Кузбасса.
— Пилоты рейса №2605 вынуждено посадили самолет в аэропорту Толмачево из-за плохих погодных условий, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта.
По расписанию самолет должен был приземлиться в пункте назначения в пятницу утром, в 06:30. На данный момент неизвестно, когда воздушное судно окажется в Кемерове.
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