В Новосибирске вынужденно приземлился самолет, летевший в Кемерово

Туман изменил направление рейса. Фото: Архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 6 августа, в новосибирском аэропорту Толмачево вынужденно приземлился самолет из Москвы, летевший в Кемерово. Причиной изменения маршрута стал туман, окутавший столицу Кузбасса.

— Пилоты рейса №2605 вынуждено посадили самолет в аэропорту Толмачево из-за плохих погодных условий, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта.

По расписанию самолет должен был приземлиться в пункте назначения в пятницу утром, в 06:30. На данный момент неизвестно, когда воздушное судно окажется в Кемерове.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.