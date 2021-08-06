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Происшествия6 августа 2021 8:34

Пьяных сибиряков избили неизвестные

Одного пострадавшего увезли в больницу, второй от медицинской помощи отказался
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Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Дважды за минувшие сутки сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ оказывали помощь нетрезвым гражданам, подвергшимся нападению.

Первый случай произошел в Ленинском районе. В 22.51 ГБР-75 выехала на автозаправочную станцию, расположенную на проспекте Энергетиков. Оператор АЗС нажала тревожную кнопку, заметив пьяного мужчину с окровавленным лицом. Прибывшие по сигналу тревоги бойцы ГБР оценили состояние пострадавшего - у мужчины была глубоко рассечена бровь, из раны лилась кровь, а на лице было множество ссадин и ушибов. Сибиряк пояснил, что его избили неизвестные, и попросил помощи. Оперативный дежурный ГВАРДИИ вызвал на заправку бригаду медиков, которые обработали пострадавшему раны и приняли решение о его госпитализации. Мужчину увезли в больницу.

Второй случай произошел в Центральном районе. В 3.20 мужчина с явными признаками опьянения зашел в пивной магазин на улице Фрунзе. Продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации, так как ночной визитер испугал их своим видом. Лицо мужчины было сильно опухшим и представляло собой огромную гематому синего цвета. Пострадавший сообщил, что был избит группой неизвестных, и попросил вызвать полицию. Бойцы ГБР-21, прибывшие по сигналу тревоги, вызвали в магазин полицейских и передали им пострадавшего. От медицинской помощи мужчина отказался.