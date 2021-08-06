Цены на одежду и обувь в Новосибирске осенью 2021 вырастут: заявление экспертов

Качественная одежда и обувь обойдутся к осени гораздо дороже, чем летом. Фото: Иван МАКЕЕВ

К осени 2021 года может сильно подорожать одежда и обувь. Рост составит около 20 %. О причинах подорожания рассказали производители.

— Подорожали сырье особенно хлопок, логистика, и снизился спрос. Поэтому цены повысятся не прямо пропорционально росту цен на сырье. А главное, в мире только учтенной одежды уже перепроизводство на 200 миллиардов долларов. Часть производств становится нерентабельной и будет закрываться, — сообщил Валерий Зеленов, владелец швейной фабрики итальянской одежды Bizzarro.

Производители обуви также говорят о трудностях на рынке. Стоимость материалов для производства обуви повысилась, на рынке - дефицит кадров из-за того, что во время пандемии много работников из стран ближнего зарубежья уехали домой. Открывать новые магазины одежды и обуви также стало проблематично из-за подросших цен на стройматериалы.

Из-за этих причин качественная обувь будет стоить на 10-20% дороже, чем сейчас. А по прежним ценам россияне смогут купить одежду и обувь, сделанные хуже и из более дешевых материалов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.