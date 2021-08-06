Под Новосибирском иномарка сбила 16-летнего подростка на велосипеде. Фото: ГИБДД по НСО.

Под Новосибирском в рабочем поселке Кольцово 4 водитель «Scoda Fabia» наехала на 16-летнего подростка на велосипеде. ДТП произошло 5 августа в 17:40, когда 39-летняя женщина-водитель двигалась со стороны Кольцово в сторону Барышево.

— В результате аварии подросток, управляющий велосипедом получил травмы, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Подростка госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

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