Под Новосибирском ищут пропавшего 43-летнего мужчину на костылях. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полиция Черепановского района разыскивает 43-летнего Иванова Антона Игоревича. Известно, сибиряк ушел из дома в рабочем поселке Посевная 22 июля и пропал.

— На вид пропавшему 45 лет. Его рост — 185 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, рыжие короткие волосы и серо-голубые глаза. Сибиряк передвигается на костылях. В день исчезновения был одет в серую футболку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции просят всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом по телефонам — 8 (383)-2325416 или 8 (38345)-21002.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.