В Новосибирске иномарка сбила 22-летнего парня на самокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Железнодорожном районе Новосибирска под колесами «Мазды» оказался 22-летний сибиряк. Известно, молодой человек пересекал проезжую часть на самокате. Инцидент, случившийся накануне, 5 августа, прокомментировали в городской ГИБДД.

— Авария произошла около 11 утра. За рулем Mazda 3 находился 37-летний мужчина. Он двигался по Комсомольскому проспекту с левым поворотом на улицу Ленина. У дома № 48 на улице Ленина водитель ином арки наехал на пешехода, пересекавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу, — рассказали в ведомстве.

В результате наезда 22-летний парень на самокате получил черепно-мозговую травму. С места аварии его увезла «скорая помощь».

Сейчас в ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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