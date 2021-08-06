Мэрия Новосибирска выставила на аукцион две квартиры стоимостью 26 миллионов рублей

Обе квартиры имеют большую площадь. Фото: Архив «КП» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация об аукционе по продаже 2-х квартир общей стоимостью 26 миллионов рублей. Одна из них находится возле метро «Речной вокзал» и стоит 12 миллионов рублей, другая, за 13 миллионов рублей, расположена возле станции метро «Октябрьская».

— Площадь квартиры по адресу Зыряновской, 55 составляет 164,5 кв. м и расположена на 9 этаже. Квартира в доме на улице Кирова, 44/2 имеет площадь 158,4 кв. м, она находится на 3-м этаже и тоже без отделки, как первая, — говорится в документе.

Известно, что торги пройдут в форме открытого аукциона 15 сентября, прием заявок будет завершен 30 августа 2021 года. Участниками могут стать юридические, физические лица и ИП. Победителем будет объявлен тот, кто предложит наиболее высокую цену договора.

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