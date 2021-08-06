В Новосибирске у троллейбуса во время движения отвалилось колесо. Фото: "АСТ-54".

Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. Там накануне, 5 августа, у троллейбуса отвалилось колесо. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

— Вечером троллейбус 4-го маршрута завершил смену чуть раньше, лишившись колеса на площади Кирова, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Комментаторов случившееся не удивило. Многие новосибирцы уверены, такие троллейбусы непригодны из-за старости и подлежат списанию.

— Эти помойки давно пора на метал сдать!

— Устал, старикан!

— Эти утили давно уже пора убрать с улиц город! — уверены подписчики паблика.

Известно, в результате инцидента никто не пострадал.

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