В Новосибирске у троллейбуса во время движения отвалилось колесо. Фото: "АСТ-54".
Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. Там накануне, 5 августа, у троллейбуса отвалилось колесо. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
— Вечером троллейбус 4-го маршрута завершил смену чуть раньше, лишившись колеса на площади Кирова, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Комментаторов случившееся не удивило. Многие новосибирцы уверены, такие троллейбусы непригодны из-за старости и подлежат списанию.
— Эти помойки давно пора на метал сдать!
— Устал, старикан!
— Эти утили давно уже пора убрать с улиц город! — уверены подписчики паблика.
Известно, в результате инцидента никто не пострадал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер