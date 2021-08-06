В Новосибирске загорелся магазин: на месте работали пожарные

Внутри сгорело оборудование и мебель. Фото: Архив «КП» Фото: Андрей АБРАМОВ

В ночь на пятницу, 6 августа, в Центральном районе Новосибирска загорелся магазин на первом этаже жилого дома. Пожар произошел на улице Советской. В момент прибытия огнеборцев из магазина шел дым, а внутри было плотное задымление.

— Пожар потушили в течение 15 минут. Возгорание произошло на площади 7 квадратов. Горели стеллажи, торговое оборудование и мебель, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Известно, в результате возгорания никто не пострадал. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.

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