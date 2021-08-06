Пробки в Новосибирске на утро 6 августа 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 6 августа 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 6 августа 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улице Петухова и по Советскому шоссе. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Тюменской, Ватутина и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Котовского, Станиславского и Широкой. Заторы образовались на площади Труда, площади Райсовета и на проезде Энергетиков. Пробки также сковали площадь Лыщинского и Октябрьский мост.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Также заторы наблюдаются на улицах Восход, Кирова, Добролюбова и Пролетарской.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 6 августа, составил 6 баллов.

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