Сотрудники МЧС спасли туристку из Новосибирска, сломавшую ногу в горах Алтая. Фото: ГУ МЧС по республике Алтай.

Жительница Новосибирска сломала ногу в районе Северо-Чуйского хребта на Алтае. Передвигаться самостоятельно сибирячка не могла. Ей потребовалась экстренная помощь спасателей. Известно, инцидент произошел в среду, 4 августа.

— Мы переходили через маленькую речку, и у мамы нога соскользнула с камня. Она неестественным образом вывернулась, примерно на 90 градусов. Ей было очень больно. Мы вытащили ее на берег, дошли до стоянки, где зафиксировали маме ногу, — рассказала дочка пострадавшей женщины.

Известно, сибирячка, сломавшая ногу, была участницей незарегистрированной туристической группы — ходила в поход со своей семьей. Муж женщины смог вызвать спасателей. Из-за горной местности эвакуировать сибирячку пришлось вертолетом.

— 5 августа из Красноярска вылетел Вертолет Ми-8. Пилоты по пути забрали спасателей. Затем вертолет долетел до места, где находилась пострадавшая. Ее вместе с семьей доставили в аэропорт Горно — Алтайска. Женщину, повредившую ногу, передали бригаде медиков. В больнице сибирячке сделали рентген и другие обследования. Жизни 47-летней женщины ничего не угрожает, — рассказали в ГУ МЧС по республике Алтай.

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