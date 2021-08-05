В Новосибирской области 7-летний мальчик засунул руку в бетономешалку

В селе под Новосибирском серьезно пострадал 7-летний мальчик.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
В селе под Новосибирском серьезно пострадал 7-летний мальчик. Он засунул руку в бетономешалку во дворе своего дома. Инцидент произошел в среду, 4 августа.
— Мальчика доставили в детскую городскую клиническую больницу скорой помощи с открытыми оскольчатыми переломами пальцев правой руки. Его госпитализировали в отделение травматологии, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.
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