В Новосибирской области 7-летний мальчик засунул руку в бетономешалку

В селе под Новосибирском серьезно пострадал 7-летний мальчик. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В селе под Новосибирском серьезно пострадал 7-летний мальчик. Он засунул руку в бетономешалку во дворе своего дома. Инцидент произошел в среду, 4 августа.

— Мальчика доставили в детскую городскую клиническую больницу скорой помощи с открытыми оскольчатыми переломами пальцев правой руки. Его госпитализировали в отделение травматологии, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

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