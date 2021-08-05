«Какой-то парень кинул спичку»: в Новосибирской области 9-летний мальчик облился бензином и получил ожоги

В Новосибирской области 9-летний мальчик попал в больницу с серьезными ожогами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе в Новосибирском районе Новосибирской области 9-летний мальчик попал в больницу с серьезными ожогами. ЧП случилось вечером, 4 августа.

— Известно, что мальчик облился бензином за своим домом, а неизвестный парень кинул в него спичку, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ребенка доставили в ожоговое отделение областной клинической больницы с ожогами 1-2 степени 6% тела. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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