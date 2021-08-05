В Новосибирской области закроют пять ковид-госпиталей

В Новосибирской области пять ковидгоспиталей вернутся к своему обычному режиму работы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области пять ковидгоспиталей вернутся к своему обычному режиму работы. Об этом сообщили в областном минздраве.

— С нескольких медицинских учреждений, задействованных для лечения больных коронавирусом, мы сняли направления на госпитализацию. Это такие медучреждения как психиатрическая больница, кардиологический диспансер, областная больница, Обская центральная городская больница и терапевтический филиал второй больницы скорой медицинской помощи. Видим, что требуется меньше госпитализаций, видим уменьшение тяжести состояния, поэтому коечный фонд позволяет высвобождать медучреждения для оказания помощи по их основному профилю, — пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Сейчас, по словам министра, в стационарах на лечении от коронавируса находятся 4230 человек. За последние сутки было госпитализировано 147 человек. Общий коечный фонд в коронавирусных госпиталях составляет 5270 коек.

В оперштабе ранее сообщали, что в регионе с начала пандемии зарегистрировано 53 716 случаев коронавируса, 197 из них были выявлены за последние сутки. С выздоровлением уже были выписаны 45 255 пациентов. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, в Новосибирской области все равно продолжают действовать коронавирусные ограничения: запрещено проведение массовых мероприятий, во всех общественных местах нужно соблюдать дистанцию и носить маски.

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