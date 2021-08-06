В Новосибирске в продажу поступили новые инвестиционные монеты

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

Изделия выполнены из золота и имеют массу в 31,1 грамма (что равно одной унции) и 15,55 грамма соответственно. Изделие выпускается Московским и Санкт-Петербургским монетными дворами, на аверсе монеты изображен Святой Георгий Победоносец, высокочтимый святой, покровитель воинов и земледельцев.

Покупка таких экземпляров - хороший способ вложить средства в ценные металлы или же просто получить красивый сувенир. В современных сложных экономических условиях актуальным является вопрос инвестирования свободных средств. Специалисты рекомендуют инвестиции в золото, спрос на которое остается стабильным на протяжении многих лет. Динамика роста цены на золото очевидна - за 10 лет стоимость драгоценного металла выросла в 3,8 раза.

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

Россельхозбанк является одним из ведущих продавцов инвестиционных монет Банка России, представляя крупнейшее на рынке предложение монет российского и иностранного производства.

В Новосибирском филиале монеты уже поступили в продажу. На сайте coins.rshb.ru есть возможность прочитать справочную информацию по каждому изделию, сделать выбор и оформить онлайн заявку на приобретение. Монеты также продаются в офисах Россельхозбанка, предварительную заявку можно оставить по телефону: 8 (383) 290-15-88 (11-70).