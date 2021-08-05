Санаторий под Новосибирском приостановил работу по требованию Росздравнадзора: там нашли 40-летние бинты

Санаторий «Приволжский» под Новосибирском частично приостановил работу из-за найденных нарушений. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Санаторий «Приволжский» под Новосибирском частично приостановил работу из-за найденных нарушений. Проверку там провел Росздравнадзор.

Как сообщается на сайте ведомства, там нашли бинты, выпушенные еще в 1979 и 1988 годах и незарегистрированные медпрепараты. Учреждение не было оснащено необходимым оборудованием, а местный аптечный кабинет нуждался в капремонте. Кроме того, директором филиала санатория был человек без необходимого медобразования.

Это уже не первая проверка в этом санатории: в прошлый раз специалисты наведывались туда в апреле. И с тех пор большая часть нарушений так и не была устранена. А в 2020 году Росздравнадзор отказал учреждению в преоформлении лицензии из-за подобных нарушений.

Сейчас в «Приволжском» приостановлена деятельность сразу по нескольким направлениям: сестринскому делу, стоматологии и ультразвуковой диагностике. Опечатано было четыре кабинета. Росздравнадзор намерен составить несколько протоколов об административных правонарушениях в отношении руководства учреждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.