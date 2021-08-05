Детский омбудсмен прокомментировала ЧП с годовалым мальчиком, которого мать выкинула из окна в Новосибирске

По предварительным данным, женщина была пьяна и попыталась сбежать с места ЧП.
Фото: Никита МАНЬКО
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала ЧП с годовалым мальчиком, которого мать выбросила из окна квартиры на первом этаже.
— Я взяла ситуацию на личный контроль. Будем разбираться во всех обстоятельствах произошедшего, что за семья, состояла ли на профилактическом учете, какая работа с ней велась. Готовим запросы во все ведомства. Самое главное, ребенок сейчас вне опасности, — пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.
Напомним, ЧП случилось в Заельцовском районе города вечером 5 августа. По предварительным данным, женщина была пьяна и попыталась сбежать с места ЧП, но полиция ее уже задержала. Малыша уже доставили в больницу, по словам медиков, мальчик получил травмы средней тяжести.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске мать выбросила годовалого сына из окна первого этажа
Мальчика везут в больницу (подробнее).
Новосибирские врачи рассказали о состоянии годовалого мальчика, которого мать выкинула из окна
Ребенок сейчас находится в больнице (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер