Детский омбудсмен прокомментировала ЧП с годовалым мальчиком, которого мать выкинула из окна в Новосибирске

По предварительным данным, женщина была пьяна и попыталась сбежать с места ЧП. Фото: Никита МАНЬКО

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала ЧП с годовалым мальчиком, которого мать выбросила из окна квартиры на первом этаже.

— Я взяла ситуацию на личный контроль. Будем разбираться во всех обстоятельствах произошедшего, что за семья, состояла ли на профилактическом учете, какая работа с ней велась. Готовим запросы во все ведомства. Самое главное, ребенок сейчас вне опасности, — пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Напомним, ЧП случилось в Заельцовском районе города вечером 5 августа. По предварительным данным, женщина была пьяна и попыталась сбежать с места ЧП, но полиция ее уже задержала. Малыша уже доставили в больницу, по словам медиков, мальчик получил травмы средней тяжести.

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