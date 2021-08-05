Реконструкция гостиницы «Турист» в Новосибирске подорожала на 200 миллионов рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Реконструкция гостиницы «Турист» в Новосибирске подорожала на 200 миллионов рублей. Об этом в интервью изданию РБК Новосибирск рассказал главный директор компании «Турсиб» Алексей Машков.

По его словам, общий бюджет строительства вырос примерно на 10%. Такая тенденция связана с ростом цен на стройматериалы. Сейчас стоимость проекта составляет 1,994 миллиард рублей. При этом, в сентябре 2019 года работы оценивались в 1,7 миллиард.

Напомним, стройка гостиницы была заморожена еще в 1979 году. Возобновить строительство было решено в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2023 году, чтобы размещать там гостей чемпионата. Сдать гостиницу планируют в конце следующего года. Сейчас, по словам Алексея Машкова, уже выполнено примерно 40% от общего объема работ.

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