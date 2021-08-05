Сергей Шойгу: «Скорость загрузки заданий для вооружения Су-34 выросла в три раза»

Сергей Шойгу сообщил, что время загрузки полетных заданий на фронтовом бомбардировщике Су-34 сокращено в три раза. Фото: ЦВО

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что время загрузки полетных заданий на фронтовом бомбардировщике Су-34 сокращено в три раза. Об этом он рассказал во время посещения завода имени Чкалова в Новосибирске. По его словам, военное ведомство не первый год занимается разработкой, внедрением, освоением и проверкой высокоинтеллектуальной техники, в том числе с применением искусственного интеллекта. Возможности таких образцов были подтверждены в Сирии.

— В частности, речь идет о самолетах Су-34. Без подробностей скажу, что освоены новые, современные, очень эффективные виды вооружения и разведки. У нас на этом самолете достигнуто, пожалуй, то, о чем давно мечтали — доведение полетного задания до вооружения сократили почти в три раза. За это я говорю спасибо и заводу, и конструкторам, — отметил министр. — Полетное задание мы вводили до вылета, и пока мы летели, за это время обстановка успевала меняться. Сейчас полетное задание в оружие загружается в ходе полета.

Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил о планах наладить серийное производство военных беспилотных бомбардировщиков С-70 «Охотник» в Новосибирске. Ударный дрон также уже был испытан в Сирии, он атаковал логово боевиков.

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