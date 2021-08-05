Глава СК России взял на контроль ситуацию в Новосибирске с избитым отчимом 7-летним мальчиком

Мальчика били даже по лицу. Фото: предоставлено Станиславом Девятовым

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избитым отчимом 7-летним мальчиком в Новосибирске. Напомним, серьезные травмы на ребенке заметили соседи, они обратились в полицию. Сейчас в произошедшем разбирается областной следственный комитет, прокуратура, а также детский омбудсмен.

— Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления тщательно установить все обстоятельства, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению противоправных действий в отношении ребенка. Ход проверки и ее результаты поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК России, — пояснили в Следственном комитете РФ.

Напомним, сейчас мальчик находится в реабилитационном центре. Его уже опросили следователи в присутствии педагога и психолога, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

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