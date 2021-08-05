Число пострадавших в аварии с автобусом и «ГАЗелью» в Новосибирске выросло до шести человек

Авария случилась днем,5 августа, на улице Трикотажной. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом и «ГАЗелью» в Новосибирске возросло до шести человек. Об этом КП-Новосибирск сообщили медики. Напомним, ранее поступала информация только о четырех пострадавших.

— Дело в том, что ДТП случилось недалеко от поликлиники и еще до прибытия скорой помощи некоторые пострадавшие сначала обратились за экстренной помощью туда. Поэтому их точное число было установлено позже, — пояснила КП-Новосибирск Главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова. — Так, всего в аварии пострадали шесть человек: пять взрослых женщин и 12-летняя девочка. Ее с сотрясением доставили в первую детскую больницу, а всех остальных в 12-ю больницу с травмами средней тяжести.

Напомним, авария случилась днем,5 августа, на улице Трикотажной. После столкновения с «ГАЗелью» автобус №18 отбросило в столб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Четыре женщины в больнице»: в ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с автобусом и «Газелью» в Новосибирске

На месте ЧП работает полиция (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.