Под Новосибирском в доме престарелых пенсионеров кормили непроверенными продуктами

Прокуратура выявила серьезные нарушения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Чистоозерного района выявила нарушения техники пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил в отделении милосердия для престарелых и инвалидов «Комплексного центра социального обслуживания населения» в селе Журавка.

— В здании отсутствует информация о количестве помещений, неправильно используется удлинители, а также сотрудники неправильно вели приемку продуктов питания - на них не было соответствующих документов. Также там нет приемно-карантинного отделения, чехлов на мягкой мебели, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении должностных лиц по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, ст. 6.6 КоАП РФ, ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

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