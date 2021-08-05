«Борщевой набор» стал доступнее: в Новосибирске работают предложенные «Единой Россией» меры по снижению цен

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Как нам и обещали неделю назад, цены на «борщевой набор» снизились примерно на 10 - 15%. Это произошло из-за роста объемов поставок овощей из районов Новосибирской области. Неделю назад на Центральном рынке мы покупали морковь за 100 рублей за килограмм, сегодня - за 70. Существенное снижение цен мы можем наблюдать и в супермаркетах города. В сравнении с ценами на рынке в супермаркете цены ниже где-то на 28%. Продавцы обещают дальнейшее снижение цен на основные овощи, так как в данный момент ожидается рост объемов регионального поставщика, - подвела итоги проверки сопредседатель Общероссийского народного фронта в Новосибирской области Наталья Багрова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были предложены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого набора».

На совещании с членами правительства 21 июля президент поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и Правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.