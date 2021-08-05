В Новосибирске скончалась 94-летняя врач ГКБ №25 Марьяна Семягина

В Новосибирске на 95 году жизни скончалась Марьяна Семягина. Фото: http://www.gkb25.ru/

В Новосибирске на 95 году жизни скончалась Марьяна Семягина. Женщина 40 лет проработала врачом по лечебной физической культуре в Городской клинической больнице №25. А общий стаж работы сибирячки в медицине — более 70 лет. На пенсию она ушла всего два года назад.

— Для нас Марьяна Петровна навсегда останется членом коллектива, ведь мы будем помнить ее советы и следовать мудрым наставлениям, — отметили в больнице.

Коллеги Марьяны Петровны вспоминают ее как доброго, заботливого и трудолюбивого человека, благодаря которому пациенты любили ходить на занятия ЛФК. Сама женщина не раз говорила, что работает не из-за денег, а из-за большой любви к своему делу, пациентам, коллегам.

Марьяна Петровна родилась в Тверской области в 1926 году. В 1928 году ее семья переехала в Ленинград. В годы Великой Отечественной войны ее отец и брат ушли на фронт, а 16-летняя Марьяна вместе с мамой остались в блокадном городе. После войны Марьяна закончила Ленинградский техникум физической культуры, затем Ленинградский институт физической культуры им. Лесгафта.

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