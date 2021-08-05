Соцподдержка для полумиллиона детей Новосибирской области увеличена в 2021 году

В Новосибирской области около 400 тысяч семей с детьми получают дополнительные меры социальной поддержки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области около 400 тысяч семей с детьми получают дополнительные меры социальной поддержки на более чем 500 тысяч детей и объем средств на соцподдержку увеличивается. Так, в 2021 году объем средства на поддержку граждан по линии министерства труда и социального развития региона увеличен на 7,4 миллиардов рублей и составил почти 39 миллиардов рублей, на поддержку семей с детьми в 2021 году объем средств увеличен на 9,3 миллиардов рублей и составил более 27 миллиардов рублей.

На пресс-конференции 5 августа заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов рассказал о реализации федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, действующих на территории области, а также особенностях финансовой поддержки семей с детьми в 2021 году. Также в пресс-конференции принял участие управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа.

— В регионе оказывается поддержка 400 тысячам семей, воспитывающим более 500 тысяч детей, в том числе 33 тысячи многодетных семей и 6,7 тысяч семей с детьми-инвалидами также получают различные выплаты. В 2021 году объем средств на поддержку граждан по линии минтруда и соцразвития увеличен с 31,5 миллиарда рублей до 38,9 миллиардов рублей, в том числе на поддержку семей с детьми — с 18,4 миллиардов до 27,7 миллиардов рублей. В целях стимулирования рождения и воспитания детей в семьях в Новосибирской области реализуется комплекс мер финансовой поддержки семей. На сегодняшний день в Новосибирской области предоставляются 27 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей. Это и федеральные, и региональные меры поддержки семей с детьми. Одной из новых мер являются выплаты для подготовки детей к школе — по поручению Президента РФ с 1 августа на одного ребенка выплачивается 10 тысяч рублей. Выплаты уже начались, их получили уже более 270 тысяч семей Новосибирской области, — рассказал Сергей Нелюбов.

Особое внимание в регионе уделяется такому виду поддержки, как предоставление бесплатного горячего питания ученикам начальной школы, этой мерой в 2021 году воспользуется 150 тысяч младшеклассников, на эти цели будет направлено порядка 2 миллиардов рублей. В регионе также активно реализуется мера социальной поддержки семей с детьми — областной семейный капитал. Данная мера поддержки предоставляется с 2012 года при рождении третьего либо последующего ребенка.

Своеобразной «дорожной картой» по поддержке конкретных семей является социальный контракт, по которому может быть оказана помощь в поиске работы, осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, развитии личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. В Новосибирской области с 2010 по 2020 годы заключено порядка 12 тысяч соцконтрактов на сумму более 300 миллионов рублей. В 2021 году уже заключено более 6 тысяч социальных контрактов.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что основной акцент любой меры социальной поддержки семей делается на помощи семьям с детьми — это поддержка многодетных, молодых семей, а также тех, в которых проживают дети-инвалиды, помощь при подготовке детей к школе и другие направления. Реализация мер соцподдержки находится на особом контроле региональных властей.

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