Жительница Новосибирска продает на «Авито» клевер за 5 миллионов рублей

Пятилистный клевер является символом удачи. Фото: Авито

Жительница Новосибирска Антонина выставила на продажу пятилистный клевер за пять миллионов рублей: объявление появилось на сайте «Авито».

— Пятилистный клевер — чистая удача! Чудо природы, один на миллион. Приносит удачу, богатство, магию в Вашу жизнь! Настоящий, природный клевер, — написала в объявлении продавец.

К сожалению, корреспондентам КП-Новосибирск оперативно связаться с сибирячкой, которая просит немалую сумму за клевер, не удалось.

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