Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 13:31

Жительница Новосибирска продает на «Авито» клевер за 5 миллионов рублей

Продавец уверяет, что он принесет удачи
Мэри ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пятилистный клевер является символом удачи. Фото: Авито

Пятилистный клевер является символом удачи. Фото: Авито

Жительница Новосибирска Антонина выставила на продажу пятилистный клевер за пять миллионов рублей: объявление появилось на сайте «Авито».

— Пятилистный клевер — чистая удача! Чудо природы, один на миллион. Приносит удачу, богатство, магию в Вашу жизнь! Настоящий, природный клевер, — написала в объявлении продавец.

К сожалению, корреспондентам КП-Новосибирск оперативно связаться с сибирячкой, которая просит немалую сумму за клевер, не удалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.