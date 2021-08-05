Двое новосибирцев до смерти избили своего друга после ссоры

В Новосибирске двое мужчин до смерти избили своего друга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске двое мужчин до смерти избили своего друга. Сибиряки вместе выпивали в квартире на Красном проспекте и, в один момент, поссорились.

— Вечером 4 августа между 31-летнего потерпевшим и двумя его 38-ми и 51-летними знакомыми мужчинами при распитии спиртного произошла ссора, в ходе которой подозреваемые избили потерпевшего руками и ногами по голове и телу, — сообщили в областном Следственном комитете. — После произошедшего мужчины еще продолжили вместе выпивать. А прибывшая через некоторое время на место скорая помощь констатировала смерть потерпевшего.

О произошедшем скорая сообщила в полицию, подозреваемых задержали на месте преступления. Против них было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас решается вопрос об их заключении под стражу.

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