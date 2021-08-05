Под Новосибирском иномарка вылетела в кювет и опрокинулась: погиб водитель. Фото: ГИБДД по НСО.

Страшное ДТП произошло в Краснозерском районе Новосибирской области. Там, на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар», в кювет вылетела иномарка. Подробности о ЧП, случившемся накануне, 4 августа, рассказали в ГИБДД по региону.

— В 13:45 на 309 км автодороги К-17 Р 36-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata съехал в правый кювет. После этого иномарка опрокинулась, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

По данным ГИБДД, ДТП стало фатальным для водителя легковушки — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция. По факту случившегося проводится проверка.

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