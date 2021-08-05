Эксперты рассказали, почему бодипозитив не приживается в России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным ВЦИОМ, более половины россиян никогда не слышали о бодипозитиве. Термин, который столь популярен на Западе и означает принятие своего тела со всеми изъянами, многие жители России расценили иначе. Эксперты — психолог, диетолог, а также модель plus size, рассказали изданию NEWS.ru, почему это движение в России не приживается.

Так, психолог Марина Гладышева отметила, что принимать свое тело таким, какое оно есть, неплохо. Однако нужно помнить о том, что лишний вес пагубно сказывается на здоровье.

— На мой взгляд, это сложная тема. С одной стороны, это плюс, а с другой — запускать себя не очень правильно, это может привести к другим негативным последствиям, — заявила эксперт.

При этом модель больших размеров Екатерина Жаркова напротив полагает, бодипозитив и есть здоровый образ жизни.

— Я бы никогда не пропагандировала то, что убивает людей. Я своим собственным примером показываю, что такое бодипозитив. Зайдите в мой Инстаграм и посмотрите, как я пять лет стою в планке ежедневно, — сообщила модель.

При этом диетологи в целом против такого движения. Они уверены, из-за неверной трактовки термина человек может довести себя до ожирения. Кроме того, бодипозитив для многих фирм — неплохой способ заработка.

— Мы, врачи, не хотим лечить эту болезнь. Мы хотим, чтобы ее вообще не было. А зарабатывать на этом будет массмаркет, который начнет продавать большие размеры. Или перестроят самолеты под широкие сиденья и так далее, — отметила диетолог Марият Мухина.

Специалист убеждена, бодипозитиву есть отличная альтернатива — ЗОЖ. Люди, которые придерживаются такого образа жизни, могут худеть без жестких голодовок, а также занимаются физической активностью.

При этом эксперты уверены, бодипозитив не приживается в России из-за менталитета. Так, большинство россиян негативно относятся к лишнему весу. Речь о том, что даже, если человек примет себя таким, какой он есть, окружающие этого сделать не смогут.

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