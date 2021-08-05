В Новосибирской области до конца 2021 года запустят три криптокабины. Фото: предоставлено правительством НСО.

В Новосибирской области реализуют различные аспекты цифровой трансформации деятельности минэкономразвития. Среди них — запуск в промышленную эксплуатацию криптокабин, новые возможности робота Николая, упрощение услуг МФЦ, а также создание нового портала для туристов. Основные направления цифровых преобразований обсудили 4 августа на заседании Совета по цифровому развитию Новосибирской области в региональном правительстве.

Руководителем совещания выступил первый заместитель Губернатора Юрий Петухов. Именно он несет ответственность за цифровую трансформацию в Правительстве области. По словам Петухова, успешность реализации Стратегии по цифровой трансформации — это оценка эффективности работы всего региона на федеральном уровне. Учитывая, что Стратегия должна быть утверждена до конца августа, всем ответственным исполнителям, задействованным в ее разработке, следует максимально ответственно подойди к реализации «дорожной карты».

Основным вопросом повестки стала цифровая трансформация деятельности минэкономразвития региона. Как обратил внимание в своем докладе и. о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков, наиболее масштабная цифровизация затронула направление работы МФЦ. В их деятельность активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы, которые позволяют получать услуги оперативно и удобно.

— Так, до конца 2021 года в Новосибирской области запустят три программно-технических комплекса «Криптобиокабина». Они служат для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе — биометрических персональных данных. Комплексы используются для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов, — уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Также известно, в развитии цифровизации региона значительное содействие оказывает интеллектуальный голосовой помощник — робот Николай. За 2021 год он принял уже более полумиллиона звонков. Николай отвечает на различные вопросы новосибирцев, тем самым снижая нагрузку на операторов.

В рамках иных направлений цифровой трансформации экономической сферы планируется упростить работу с документами от заявителей, оптимизировать услуги Росреестра, предоставляемые в МФЦ, создать новый туристический портал и разработать 3-D панорамы с основными достопримечательностями области.

Известно, координирует работы по разработке стратегий и достижению цифровой зрелости в Новосибирской области региональное министерство цифрового развития и связи. В каждом исполнительном органе власти Новосибирской области есть заместитель руководителя, который несет ответственность за цифровую трансформацию отрасли.

— Они обеспечивают координацию и методическую поддержку по своим отраслевым сегментам. Региональные стратегии цифровой трансформации в здравоохранении, образовании, городской среде, транспорте и логистике, государственном управлении будут разработаны до 1 сентября 2021 года — такие целевые ориентиры заложены в «дорожной карте» по подготовке стратегий, — добавили в правительстве.

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