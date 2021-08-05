«Четыре женщины в больнице»: в ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с автобусом и «Газелью» в Новосибирске

На месте аварии работает полиция. Фото: ГИБДД по НСО,

В ГИБДД по Новосибирску прокомментировали аварию, которая случилась в Дзержинском районе Новосибирска. Там, на улице Трикотажной, утром 5 августа столкнулись пассажирский автобус и «Газель». От удара автобус отбросило в столб.

— 27-летний водитель автобуса № 18 двигался по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского. В пути следования напротив дома № 31 на Трикотажной улице столкнулся с «Газелью» — рефрижиратором. В результате аварии пострадали четыре пассажирки автобуса — их увезли в больницу Дзержинского района, — рассказали в ГИБДД по городу.

На кадрах с места ДТП видно, оба транспортных средства получили серьезные повреждения передней части. Так, у пассажирского автобуса в результате ДТП выбило лобовое стекло.

У пассажирского автобуса в результате ДТП выбило лобовое стекло. Фото: ГИБДД по НСО.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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